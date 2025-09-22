«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 09:04

Российский посол рассказал об интересе страны ЕС к ведению бизнеса в РФ

Посол Гончар: бельгийские компании заинтересованы в ведении бизнеса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бельгийские компании заинтересованы в ведении бизнеса в России, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. По его словам, в европейской стране ожидают изменения политической ситуации. При этом посол отметил, что в России работают несколько бельгийских компаний, они не подвергаются давлению.

Бельгийский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, ждет, когда изменится неблагоприятная политическая конъюнктура, — сказал Гончар.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) вынесла предварительный отказ французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака на территории России. Решение связано с формальными несоответствиями в документации. Компания подавала заявку на регистрацию товарного знака Reno для производства и продажи автомобилей в октябре 2024 года.

До этого сообщалось, что крупные международные корпорации, объявившие о приостановке деятельности в России, продолжают защищать свои товарные знаки в российском правовом поле. Эта стратегия является прагматичным подходом к защите бизнес-активов.

Россия
Бельгия
послы
бизнесмены
компании
