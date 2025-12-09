ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 22:59

Призванные против своей воли в ряды ВСУ два брата погибли в зоне СВО

Погибшие с разницей в один день братья Василюки были насильно призваны в ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Братья Богдан и Валентин Василюки, служившие в Вооруженных силах Украины, погибли в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что они оба были призваны на службу в рядах ВСУ против их воли.

Нежелание (президента Украины Владимира. — NEWS.ru) Зеленского заканчивать (конфликт. — NEWS.ru) приводит к новым жертвам. Стало известно о гибели двоих братьев — Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой — в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день, — сказано в сообщении.

Ранее стрелок с позывным Горец рассказал, что военнослужащие Южного военного округа ликвидировали группу наемников на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, у иностранцев нашли американские аптечки, бронежилеты и жетоны. Горец подчеркнул, что происхождение противника можно однозначно определить благодаря наличию характерной американской экипировки.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников у государственной границы. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.

