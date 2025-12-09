Призванные против своей воли в ряды ВСУ два брата погибли в зоне СВО

Братья Богдан и Валентин Василюки, служившие в Вооруженных силах Украины, погибли в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что они оба были призваны на службу в рядах ВСУ против их воли.

Нежелание (президента Украины Владимира. — NEWS.ru) Зеленского заканчивать (конфликт. — NEWS.ru) приводит к новым жертвам. Стало известно о гибели двоих братьев — Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой — в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день, — сказано в сообщении.

