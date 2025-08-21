Предложения Вэнса по гарантиям Украине стали разочарованием для Киева и ЕС ЕС и Киев не поддержали варианты гарантий безопасности для Украины от Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил два варианта предоставления гарантий безопасности для Украины, которые не нашли поддержки у европейских лидеров и президента республики Владимира Зеленского, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на информированный источник. Встреча руководства США, глав государств ЕС и президента Украины прошла в Белом доме в понедельник, 18 августа.

В ходе переговоров в Белом доме <...> Джей Ди Венс пытался систематизировать подходы к основным вариантам предоставления гарантий Украине и озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы, — сказано в материале.

Первый озвученный план предполагал предоставление Киеву гарантий, аналогичных статье 5 устава НАТО, но без автоматического вступления в военный конфликт. По информации издания, данное предложение сразу же испортило настроение в зале, что свидетельствовало о неготовности партнеров к подобным обязательствам.

Второй вариант был сосредоточен на усилении Вооруженных сил Украины путем значительного увеличения их численности. Вэнс четко дал понять, что Вашингтон не будет напрямую финансировать ВСУ, но открыт для продаж вооружений через европейских посредников. Этот план также вызвал разочарование среди присутствующих из-за ожидаемых колоссальных финансовых затрат.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что США пока не возьмут на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Он отметил, что Вашингтон открыт для разговора по этой теме, но сначала необходимо понять, что требуется для завершения конфликта.