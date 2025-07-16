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16 июля 2025 в 10:24

Посол раскрыл планы Дании по отправке солдат на Украину

Посол Барбин: Дания планирует направить солдат для обучения на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проект Вооруженных сил Дании по отправке солдат для обучения на Украину находится в стадии реализации, заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, которые приводит РИА Новости, датские военные находятся в тесной связи с ВСУ. Также, как указал дипломат, представители высшего военного руководства Дании приезжают на Украину.

Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт, — отметил посол.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило целую бригаду из колумбийских наемников в районе Юнаковки в Сумской области. Иностранцев оставили одних оборонять позиции.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что конфликты между украинскими военными и иностранными наемниками, нередко заканчивающиеся убийствами последних, вызваны завистью из-за разницы в оплате. По его данным, наемники получают от $2000 (157 тысяч рублей) до $5000 (392 тысячи рублей) в месяц, при этом стараются избегать опасных участков фронта, что провоцирует напряженность в рядах ВСУ.

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