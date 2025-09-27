Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Водрузивший флаг над Суджей уроженец Бурятии стал Героем России

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Уроженец Бурятии младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, был удостоен звания Героя России, написал в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. По его словам, военнослужащий находится в зоне боевых действий с начала специальной операции.

Рады за нашего земляка! Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды — звезды Героя России! Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации, — отметил Цыденов.

Он уточнил, что Соктоев водрузил над Суджей флаг России вместе с другим военным Рустамом Мусаяковым 11 марта. Кроме того, боец участвовал в операции «Труба», которая была «вписана в мировую военную летопись». Цыденов подчеркнул, что гордится земляком.

Ранее президент России Владимир Путин назвал преданность Родине со стороны участников СВО ориентиром для всех, кто находится в органах власти. По словам главы государства, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит страна.

