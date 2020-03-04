https://static.news.ru/photo/b2373808-5e27-11ea-809d-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послы стран ЕС заявили о необходимости отмены санкций в отношении двух украинских политиков. В частности, речь идёт о бывшем премьер-министре Николае Азарове и экс-министре энергетики Эдуарде Ставицком.

Решение европейских послов подтвердило и агентство «Интерфакс-Украина». Отмечается, что санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича будут продлены на полгода. Также в список попадут и восемь ближайших соратников бывшего украинского лидера.

В 2019 году Европейский суд решил отменить санкции в отношении Януковича. Однако в начале 2020 года это решение было пересмотрено.

NEWS.ru писал ранее, что смещённый с должности в 2014 году украинский лидер готовится вернуться на родину