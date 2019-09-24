https://static.news.ru/photo/ea7b659e-deb7-11e9-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Европейский суд решил отменить санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил пресс-секретарь его сына Юрий Кирасир.

По его словам, соответствующий вердикт, являющийся подтверждением незаконности и безосновательности введения ограничений, был вынесен 24 сентября.

Решение также является весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Виктора Фёдоровича Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как на Украине, так в Европейском союзе, — подчеркнул Кирасир.

При этом он не стал уточнять, какой именно европейский суд рассматривал дело.

Пресс-секретарь добавил, что адвокаты бывшего президента намерены добиться привлечения к уголовной ответственности всех, причастных «к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости».

Ранее News.ru писал, что Янукович, смещённый с должности в 2014 году, готовится вернуться на родину. Это необходимо для его участия в судебных заседаниях по делу о госизмене.