https://static.news.ru/photo/9fa6f4d8-de9f-11e9-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-президент Украины Виктор Янукович, смещённый с должности в 2014 году, готовится вернуться на родину. Это необходимо для его участия в судебных заседаниях по делу о госизмене, сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу 23 сентября.

Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, — рассказал Сердюк украинскому Пятому каналу .

По словам адвоката, Янукович поставил задачу привлечь к ответственности «виновных в сдаче Крыма», а также в совершении «антиконституционного захвата власти или государственного переворота».

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Экс-президент Украины назвал процесс политическим заказом, а приговор незаконным.

При этом, как писал News.ru, апелляционный суд не разрешил Януковичу участвовать в рассмотрении жалобы на его приговор по видеосвязи.