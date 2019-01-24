Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

https://news.ru/storage/news/c5c48ad5edb8b15672a08a42f783fa68/533e06c0-f85f-4857-ae57-f80b857249c1_850.jpg Tarasov/Global Look Press

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Приговор зачитал председательствующий судья Владислав Девятко.

«Определить Януковичу Виктору Фёдоровичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», — зачитал Девятко.

Арест имущества экс-президента оставлен в силе.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение дела о государственной измене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые украинские власти завели в отношении экс-главы государства после государственного переворота в 2014 году. Ранее сторона обвинения просила для бывшего украинского лидера наказание в виде 15 лет лишения свободы. Янукович отрицает свою вину.

Как писал News.ru, Виталий Сердюк, защищающий интересы Виктора Януковича, прокомментировал сообщения о признании экс-президента Украины виновным в госизмене. Он считает, что реальные виновники трагедии на майдане находятся при власти.