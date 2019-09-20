Апелляционный суд Киева не разрешил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в рассмотрении жалобы на его приговор по видеосвязи.
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Отказали, — лаконично ответил Кравченко на вопрос журналистов.
Прокурор уточнил, что адвокаты попросили суд объявить перерыв в слушаниях для согласования позиции по дальнейшей линии защиты.
Виктору Януковичу вынесли обвинительный приговор в деле о госизмене в январе 2019 года. Его заочно осудили на 13 лет. Частные юристы и государственный адвокат Юрий Рябовол обжаловали решение суда. Сам бывший глава государства считает процесс политическим заказом.
В июле 2019 года, как передавал News.ru, Суд Евросоюза отменил санкции против Виктора Януковича, его сына Александра и ряда сторонников экс-президента.