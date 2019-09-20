https://static.news.ru/photo/dbcaa92c-dbdf-11e9-83f9-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Апелляционный суд Киева не разрешил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в рассмотрении жалобы на его приговор по видеосвязи.

Об этом РИА Новости рассказал ведущий дело прокурор Руслан Кравченко.

Отказали, — лаконично ответил Кравченко на вопрос журналистов.

Прокурор уточнил, что адвокаты попросили суд объявить перерыв в слушаниях для согласования позиции по дальнейшей линии защиты.

Виктору Януковичу вынесли обвинительный приговор в деле о госизмене в январе 2019 года. Его заочно осудили на 13 лет. Частные юристы и государственный адвокат Юрий Рябовол обжаловали решение суда. Сам бывший глава государства считает процесс политическим заказом.

В июле 2019 года, как передавал News.ru, Суд Евросоюза отменил санкции против Виктора Януковича, его сына Александра и ряда сторонников экс-президента.