Марков нашел неожиданное объяснение блэкауту в Чехии Марков заявил, что блэкаут в Чехии наступил из-за «тяжелобольной» Европы

Блэкаут в Чехии является симптомом того, что Европа тяжело больна, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале. По его словам, важнейший показатель этой болезни заключается в поддержке режима на Украине вопреки воле своих граждан. Марков убежден, что Киев проводит политику государственного терроризма.

Все эти блэкауты — симптом того, что Европа тяжело больна, — подчеркнул политолог.

Марков отметил, что недавно блэкаут был в Испании. По мнению политолога, Европа фактически участвует в войне против России и режима президента Украины Владимира Зеленского против своего народа.

В пятницу, 4 июля, в Чехии произошло массовое отключение электричества. В Праге перестало работать метро, а сотни местных жителей застряли в лифтах.

Ранее стало известно, что блэкаут затронул пять регионов Чехии и часть столицы. Полиции пришлось усилить патрулирование на фоне отключения электричества. По данным СМИ, в пострадавших регионах приостановили движение поездов на железной дороге, а больницам пришлось использовать резервные источники питания.