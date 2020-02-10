https://static.news.ru/photo/a8d833ec-4c21-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Социологи зафиксировали наивысшее одобрение НАТО в Польше, а Турция и Греция оказались странами альянса, где его не поддерживает большинство населения.

Исследование показало, что в среднем 53% жителей европейских и североамериканских стран одобряют деятельность НАТО. Наивысший показатель зафиксирован в Польше — 82%. Схожие результаты зафиксированы в Литве и Нидерландах.

Североатлантический альянс поддержали 66% канадцев, 65% британцев и лишь 52% американцев. При этом в Турции деятельность НАТО одобрили 45% населения, в Греции — 49%.

Социологи из Pew Research Center также опросили жителей пограничных странам НАТО России, Украины и Швеции. Около 60% опрошенных россиян заявили о недоверии к альянсу, результаты оказались намного лучше на Украине и в Швеции — 23% и 28%.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году альянс проведёт крупнейшие учения за 25 лет. Их посетят российские наблюдатели.