Польша может вылететь из Евросоюза

Польская оппозиция заявила, что бюджетный спор Варшавы с Евросоюзом может привести к исключению страны из ЕС. В середине ноября Варшава и Будапешт наложили вето на проект семилетнего бюджета союза и фонд восстановления экономики после пандемии. В Центральной Европе недовольны решением Брюсселя увязать выделение средств странам-членам с соблюдением принципов верховенства права. Если Польша и Венгрия не уступят, Евросоюзу будет проще оставить их самих без денег, что поднимет вопрос о необходимости дальнейшего членства в объединении.

Отношения Польши с остальной Европой давно переживают не лучшие времена. Причина в том, что у власти там находятся правые популисты, ценности которых разительно отличаются от того, что пропагандирует Брюссель. Так, с подачи консервативной коалиции во главе с партией «Право и справедливость» (ПиС) были приняты законы о реформе судебной системы и абортах, ставшие объектом открытой критики Евросоюза.

В 2017 году польское Министерство юстиции получило право увольнять и назначать всех высокопоставленных судей в стране. Это, как считают в Брюсселе, нарушило принцип разделения трёх ветвей власти. В этом году был ужесточён закон об абортах. Теперь их разрешено делать только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери, а нарушение развития плода уже не является уважительной причиной.

Помимо недовольства самыми громкими антилиберальными реформами, Брюссель обвиняет Варшаву в наступлении на свободу СМИ, демократические права и банальной коррупции. Польские политики же считают, что Евросоюз пытается отнять у их страны суверенитет и сравнивают его с Советским Союзом, а иногда и с нацистской Германией.

Германия не может читать нам лекции о верховенстве закона. Она не заплатила ни одного евро за свои предыдущие уроки о верховенстве закона в Польше, — заявил депутат от ПиС Патрик Яки, имея в виду отказ Берлина выплачивать его стране репарации за оккупацию во время Второй мировой войны.

Но точка зрения Германии в итоге возобладала. Летом в Брюсселе приняли закон о праве отозвать финансирование для стран-членов, если они не соблюдают принцип верховенства права. Польша и Венгрия проголосовали против этой инициативы, но для её одобрения требовалось простое большинство голосов. А вот для принятия семилетнего бюджета и фонда восстановления экономики после пандемии нужен консенсус всех стран-членов. Варшава и Брюссель воспользовались своим правом наложить вето и заявили, что пока ЕС будет увязывать бюджетные ассигнования с приверженностью либеральным ценностям, они будут блокировать дальнейшие переговоры по этому вопросу.

С тех пор прошло две недели, и ни одна из сторон пока не собирается уступать. В следующий раз эта тема будет поднята во время совещания Совета ЕС 10-11 декабря. Согласно проекту нового бюджета, Польша должна получить €139 млрд из европейских фондов и €34 в виде кредита, так что блокирование законопроекта не в её интересах. Если лидерам так и не удастся договориться, в Брюсселе не исключают, что создадут фонд восстановления экономики без участия Польши и Венгрии.

Польская оппозиция считает, что такой сценарий развития событий ставит вопрос о членстве страны в ЕС.

Время бить тревогу, — заявила депутат от оппозиционной «Гражданской платформы» Малгожата Кидава-Блонская. — То, что случилось в Великобритании, начинается здесь. Нам нужно это остановить.

Членство в Евросоюзе обеспечило Польше небывалый экономический рост и дало возможность более 2 млн поляков найти более высокооплачиваемую работу за рубежом. С 2004 года страна получила из европейских фондов более €127 млрд. Кроме того, 80% продукции республики экспортируется в страны ЕС. Не удивительно, что 81% поляков поддерживает членство в союзе, а 73% не имеют ничего против принципа верховенства права.

Варшава Zhou Nan/Global Look Press

Однако бюджетный спор с ЕС — очередной сигнал, что сотрудничество с Брюсселем в нынешнем виде больше не в интересах правящей консервативной элиты Польши. Реформы, которые проводит «Право и справедливость», всё больше расходятся с ценностями европейского объединения, а риторика партии власти в адрес партнёров всё более ожесточается.

Мы должны сказать Евросоюзу: хватит. Польша выходит — мы имеем право говорить об этом, — с такой обложкой на днях вышел консервативный еженедельник Do Rzeczy, считающийся рупором власти.

В Варшаве не скрывают, что хотели бы избавить отношения с ЕС от политической подоплёки и оставить только экономические выгоды. Брюссель же, напротив, взял курс на усиление «интеграции ценностей». Хотя сама Польша вряд ли инициирует процесс развода с Евросоюзом, в итоге на это может пойти само объединение, которое уже пригрозило лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС, если антилиберальные реформы в стране продолжатся. В конце концов, Евросоюз прекрасно сможет прожить и без Польши, а вот Варшаве в одиночестве придётся куда тяжелей.