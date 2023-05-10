Политолог объяснил, почему 9 Мая на Украине стало Днем Европы Политолог Межевич объяснил празднование Дня Европы на Украине «легким поведением» Зеленского

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Город Киев, Украина

Киев отказался от памяти о своих предках, и теперь ничего не может с этим сделать, считает политолог Николай Межевич. Таким образом он прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» указ президента Украины Владимира Зеленского о праздновании в стране 9 Мая Дня Европы вместо Дня Победы. Эксперт сравнил политику украинского лидера в этом вопросе с поведением «женщины легкого поведения». По словам политолога, пытаться понять, что побудило Зеленского отменить День Победы — это то же самое, что спрашивать у подобной женщины, как она такой стала.

Соответственно, спрашивать у Зеленского, как он, эта «женщина легкого поведения», стала такой, как мы с вами наблюдаем, бессмысленно, — высказал мнение Межевич.

По мнению Межевича, президент Украины давно продал память о своих предках, и ему уже не удастся повернуть время вспять, остановиться и отменить эту линию. Политолог считает, что эта партия Зеленским уже сыграна

После подписания Зеленским указа об отмене Дня Победы в Киев 9 мая приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выразила поддержку политике киевского режима, рассказав о готовности поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов.