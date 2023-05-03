Подросток расстрелял школьников в Белграде: сколько жертв, подробности ЧП Девять человек погибли и семь пострадали в белградской школе после того, как семиклассник начал стрельбу во время урока

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

В Сербии 14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре Белграда. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Учеников пока не выпускают из классов, а у школы собралось большое количество родителей. На место происшествия также приехала министр здравоохранения Сербии Даница Гручич. Что известно о стрельбе в школе, сколько людей погибло и каковы причины трагедии — в материале NEWS.ru.

Когда произошло ЧП

Как сообщает газета «Вечерне новости», 14-летний подросток вошел в здание школы «Владислав Рибникар» в 08:00 (09:00 мск) в районе Врачар в центре Белграда. По информации сербского МВД, в 08:40 (09:40 мск) он открыл стрельбу по сверстникам. В результате охранник учебного заведения погиб на месте, одна из учителей получила ранение. Также были ранены несколько учащихся. По данным полиции, нескольким ученикам удалось сбежать из школы сразу после стрельбы.

Данные о погибших и пострадавших

МВД Сербии сообщает, что в результате происшествия девять человек погибли, еще семь получили ранения. Среди жертв трагедии — восемь детей и охранник. Шестеро детей и учитель ранены. Пострадавших госпитализировали в центр скорой помощи и детскую больницу. По информации МВД, некоторые раненые в тяжелом состоянии, их жизнь находится под угрозой.

Что известно о подростке

В МВД Сербии заявили, что на место инцидента были направлены все доступные патрули. Полиции удалось задержать подростка, ученика седьмого класса. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники полиции скрутили подростка и прижали его к земле.

По данным сербского МВД, несовершеннолетний стрелял из пистолета своего отца. В свою очередь «Вечерне новости» сообщают, что у подростка при себе было два пистолета, в том числе CZ 99, а также рюкзак с патронами и три коктейля Молотова.

Согласно информации газеты, ребенок — примерный ученик, его родители работают врачами. В частности, отец мальчика — известный радиолог. За день до трагедии подросток был на дне рождения у одноклассников, которые не заметили ничего подозрительного в его поведении. По словам учеников, в тот день сам стрелок вел себя нормально.

Причины трагедии

«Вечерне новости» пишут, что, предположительно, школьник начал стрелять прямо во время урока из-за полученной единицы по истории. По информации полиции, семиклассник мог находиться под воздействием запрещенных веществ.

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

Недавние случаи в России и США

28 марта 28-летняя Одри Хейл, которая, по данным американской полиции, считала себя мужчиной, устроила стрельбу в частной протестантской школе «Ковенант» в Нэшвилле (столица штата Теннесси, США). Нападавшую удалось ликвидировать: двое полицейских застали стрелка на втором этаже школы и открыли огонь на поражение. От рук Хейл погибли шесть человек, среди них директор школы и трое детей девятилетнего возраста.

13 апреля возле школы в Санкт-Петербурге ученик девятого класса перед началом уроков сначала выстрелил из пневматического пистолета в двух семиклассников, а на перемене после первого урока в туалете произвел несколько выстрелов в двух восьмиклассников. Всех четверых забрали в больницу для оказания помощи, а стрелка доставили в отделение полиции. В комитете по образованию Санкт-Петербурга сообщили, что пистолет был игрушечным.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девятиклассника на два месяца.