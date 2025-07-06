Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 17:48

«Где закончится?»: в Сербии заявили о полном контроле России над Украиной

«Печат»: исход конфликта на Украине зависит только от России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Только президент РФ Владимир Путин может решать, где именно остановится украинский конфликт, так как Россия, а не Евросоюз, держит Украину почти под полным контролем, говорится в статье сербской газеты «Печат». Издание отмечает, что те, кто настаивает на членстве Киева в ЕС, «затягивают агонию» всей Европы.

Те, кто настаивает на членстве Украины, лишь продлевают агонию всей Европы, поскольку теперь ясно, что Москва этого никогда не допустит. Чтобы было окончательно понятно, о чем идет речь, нужно лишь отметить, что именно Россия, а не ЕС, имеет практически полный контроль над Украиной. Потому только Владимир Путин задается вопросом «Где это закончится?», то есть как долго продлится СВО, — сказано в материале.

Ранее китайские СМИ сообщали, что заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова сыграло ключевую роль в стабилизации ситуации в Сербии. По оценке аналитиков, Россия своевременно поддержала президента республики Александра Вучича в момент политического кризиса. Таким образом, утверждают они, Лавров «надавал по черным рукам западных спецслужб».

Европа
Сербия
Россия
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Над Тверской областью сбили беспилотник ВСУ
Лавров раскрыл позицию России в отношении ударов США и Израиля по Ирану
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.