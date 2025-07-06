«Где закончится?»: в Сербии заявили о полном контроле России над Украиной «Печат»: исход конфликта на Украине зависит только от России

Только президент РФ Владимир Путин может решать, где именно остановится украинский конфликт, так как Россия, а не Евросоюз, держит Украину почти под полным контролем, говорится в статье сербской газеты «Печат». Издание отмечает, что те, кто настаивает на членстве Киева в ЕС, «затягивают агонию» всей Европы.

Те, кто настаивает на членстве Украины, лишь продлевают агонию всей Европы, поскольку теперь ясно, что Москва этого никогда не допустит. Чтобы было окончательно понятно, о чем идет речь, нужно лишь отметить, что именно Россия, а не ЕС, имеет практически полный контроль над Украиной. Потому только Владимир Путин задается вопросом «Где это закончится?», то есть как долго продлится СВО, — сказано в материале.

Ранее китайские СМИ сообщали, что заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова сыграло ключевую роль в стабилизации ситуации в Сербии. По оценке аналитиков, Россия своевременно поддержала президента республики Александра Вучича в момент политического кризиса. Таким образом, утверждают они, Лавров «надавал по черным рукам западных спецслужб».