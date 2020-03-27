https://static.news.ru/photo/f9467ecc-7063-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Arnal/Global Look Press

Генеральный директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, за прошедшие сутки погибли 299 заражённых COVID-19.

Общее число умерших составило 1995 человек, передаёт ТАСС. Всего в стране зафиксировано 32 964 случая инфицирования, 3809 из них выявлено в течение прошедших суток.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке «важной инициативы» по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Новые меры он анонсировал после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли четыре человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие экономические проблемы во Франции. Он призвал общество «противостоять беспрецедентному финансовому кризису» и попросил всех, кто находится в группе риска, соблюдать меры по карантину.