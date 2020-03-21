Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы в стране.
Политик призвал общество к тому, чтобы «противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики» Кроме того, он призвал всех граждан, которые находятся в группе риска, соблюдать меры по карантину, а также не паниковать,
22 марта 2020 года парламент Франции поддержал законопроект о введении чрезвычайного положения. Он предполагает активацию особых мер безопасности со стороны государства.
NEWS.ru информировал ранее, что французские власти считают ситуацию с коронавирусом «очень тревожной». Такое заявление сделал руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
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