https://static.news.ru/photo/35159402-6c49-11ea-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-imag /Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы в стране.

Политик призвал общество к тому, чтобы «противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики» Кроме того, он призвал всех граждан, которые находятся в группе риска, соблюдать меры по карантину, а также не паниковать, передаёт «Интерфакс».

22 марта 2020 года парламент Франции поддержал законопроект о введении чрезвычайного положения. Он предполагает активацию особых мер безопасности со стороны государства.

NEWS.ru информировал ранее, что французские власти считают ситуацию с коронавирусом «очень тревожной». Такое заявление сделал руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.