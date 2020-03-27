https://static.news.ru/photo/676ad9f4-0c08-11ea-a38e-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Serge Arnal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке «важной инициативы» по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Новые меры он анонсировал после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как уточнил французский лидер в Twitter, проработка идёт совместно с другими странами.

TrÃ¨s bonne discussion avec @realDonaldTrump . Face Ã la crise du COVID-19, avec dâautres pays, nous prÃ©parons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020

По информации пресс-службы Белого дома, Трамп и Макрон обсуждали пандемию COVID-19, а также её последствия для экономики. Президенты отметили важность тесного сотрудничества в этой сфере в рамках «Группы семи» (G7), «Группы двадцати» (G20) и «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН.

Как уточняет ТАСС, лидеры двух стран также считают важным помочь многосторонним организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения, Международному валютному фонду и Всемирному банку, минимизировать экономические последствия от эпидемии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие экономические проблемы во Франции. Он призвал общество «противостоять беспрецедентному финансовому кризису» и попросил всех, кто находится в группе риска, соблюдать меры по карантину.