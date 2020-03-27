https://static.news.ru/photo/a3f2065c-7005-11ea-987e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые 196 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) выявили в России за последние сутки в 16 регионах. Из них в Москве — 157. Общее количество подтверждённых заражений достигло 1036 в 58 субъектах.

Согласно последним данным, в мире COVID-19 заболели более 538 тысяч человек. Жертвами недуга стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.

За последние сутки в России выписались семь человек: трое в Москве, двое в Кировской области, один в Татарстане, один в Подмосковье. За весь период лечебные учреждения покинули 45 человек, переболевшие COVID-19. От COVID-19 в РФ умерли три человека, говорится на сайте Стопкоронавирус.рф.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянин, у которого диагностировали коронавирус, скончался в больнице на Кубе. Эту информацию подтвердили в Минздраве республики.