https://static.news.ru/photo/6a51f350-6f7c-11ea-bbf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Россиянин, у которого диагностировали коронавирус, скончался в больнице на Кубе. Эту информацию подтвердили в Минздраве республики.

Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер, — говорится в заявлении ведомства, которое приводит ТАСС.

Ранее Минздрав Кубы сообщил о новом заражении коронавирусом в стране. Пациенткой стала гражданка России. 48-летняя женщина прилетела на остров из Франции в начале марта. В настоящий момент она находится в больнице.

Как писал NEWS.ru, жертвами мировой пандемии коронавируса стали более 21 тысячи человек. Всего за три месяца заболели не менее 463 тысяч жителей 170 стран. Государства закрывают границы, чтобы сдержать распространение инфекции.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек.