В России умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Информацию подтвердили в оперативном штабе. Таким образом, официальное число жертв COVID-19 достигло трёх.
Инфицированный скончался в Москве. За последние сутки в России подтверждено 196 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 16 регионах. В целом на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев в 58 регионах.
Согласно последним данным, в мире COVID-19 заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч, писал NEWS.ru.
Ранее, как писал NEWS.ru, россиянин, у которого диагностировали коронавирус, скончался в больнице на Кубе. Эту информацию подтвердили в Минздраве республики.
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