«Передайте матери, что не вернусь»: боец ВСУ попрощался с родными Появилось прощальное обращение брошенного бойца ВСУ Бондаренко к матери

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале опубликовал видео с бойцом ВСУ по фамилии Бондаренко, которое было снято в районе Купянска Харьковской области. На видео солдат с перевязанной головой рассказывает, что его подразделение было брошено командованием без боеприпасов и связи. На фоне слышны звуки взрывов.

Прошу передать моей матери, Бондаренко Ирине Алексеевне, что я не вернусь. Прощайте, — сказал боец, сдерживая слезы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил массовое дезертирство солдат из украинской армии страхом бойцов, а также осознанием ими своей участи. По его словам, руководство ВСУ, стремясь компенсировать провал в Курской области, бросает в бой последние резервы. Военнослужащие прекрасно понимают, что они либо окажутся в плену, либо погибнут.

До этого ветеран ВСУ и журналист Владимир Бойко заявил, что в украинской армии практически отсутствует пехота из-за высокого уровня дезертирства. За первые шесть месяцев 2024 года на Украине открыли 107 672 уголовных дела по статьям о самоволке и дезертирстве. Это означает, что ежемесячно регистрируют от 16 до 20 тысяч подобных случаев.