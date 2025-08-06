Стало известно, как миллионы женщин пострадают из-за плана Трампа

Потенциальный план администрации президента США Дональда Трампа по уничтожению склада контрацептивов может нанести ущерб глобальному репродуктивному здоровью, пишет Independent. Это решение может оставить более 1,4 млн женщин без необходимых средств. Такие данные подтвердила Международная федерация планируемого родительства (IPPF).

Издание отмечает, что такие действия, по прогнозам, приведут к увеличению числа нежелательных беременностей на 174 тысячи. При этом, полагают эксперты, из-за плана Белого дома количество небезопасных абортов возрастет на 56 тысяч. Доктор Бакари Омари, координатор проекта в танзанийской неправительственной организации по сексуальному и репродуктивному здоровью «Умати», заявила, что без этих контрацептивов женщины и девочки лишаются возможности выбирать, как защитить себя.

Журналисты подчеркивают, что в Танзании власти планируют уничтожить миллион инъекционных контрацептивов и более 350 тысяч имплантатов. Это составляет почти треть от общего объема средств репродуктивного здоровья, необходимых стране на год.

