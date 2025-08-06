Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как миллионы женщин пострадают из-за плана Трампа

Independent: план администрации Трампа нанесет ущерб 1,4 млн женщин в мире

Потенциальный план администрации президента США Дональда Трампа по уничтожению склада контрацептивов может нанести ущерб глобальному репродуктивному здоровью, пишет Independent. Это решение может оставить более 1,4 млн женщин без необходимых средств. Такие данные подтвердила Международная федерация планируемого родительства (IPPF).

Издание отмечает, что такие действия, по прогнозам, приведут к увеличению числа нежелательных беременностей на 174 тысячи. При этом, полагают эксперты, из-за плана Белого дома количество небезопасных абортов возрастет на 56 тысяч. Доктор Бакари Омари, координатор проекта в танзанийской неправительственной организации по сексуальному и репродуктивному здоровью «Умати», заявила, что без этих контрацептивов женщины и девочки лишаются возможности выбирать, как защитить себя.

Журналисты подчеркивают, что в Танзании власти планируют уничтожить миллион инъекционных контрацептивов и более 350 тысяч имплантатов. Это составляет почти треть от общего объема средств репродуктивного здоровья, необходимых стране на год.

Ранее стало известно, что Трамп не знает об импорте американскими компаниями российского урана и удобрений. Соответствующий вопрос подняла Индия в ответ на повышение пошлин со стороны США.

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
