Запорожская атомная электростанция вновь подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба станции. Инцидент произошел в промышленной зоне Энергодара, где расположены транспортный цех и типография ЗАЭС.

По данным администрации станции, обстрел привел к повреждению окон в зданиях, но не вызвал человеческих жертв ни среди персонала, ни среди населения. Радиационный фон остается в пределах нормы, угрозы для экологии и безопасности станции нет.

Станция работает в прежнем режиме, безопасность эксплуатации полностью обеспечена, — заверили представители ЗАЭС.

Специалисты уже приступили к осмотру территории для выявления возможных дополнительных повреждений. Администрация станции выразила серьезную обеспокоенность участившимися обстрелами. В заявлении подчеркивается, что подобные атаки в районе атомного объекта абсолютно недопустимы и создают угрозу ядерной безопасности.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой предупредил, что используемые ВСУ снаряды и дроны для атак на Запорожскую АЭС могут повредить хранилища радиоактивных отходов. Он предупредил: действия Киева чреваты радиационным заражением территории вокруг ЗАЭС.