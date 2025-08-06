На Кубани полиция задержала продавцов смертельно опасного алкоголя В Краснодарском крае задержаны две женщины по делу об отравлении алкоголем

В Краснодарском крае задержаны две женщины, подозреваемые в продаже туристам алкоголя домашнего приготовления, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По предварительным данным, после употребления напитков погибли три человека.

Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления, — написала Волк.

По ее словам, после употребления алкоголя несколько человек были госпитализированы с признаками токсического отравления. Трое скончались. По имеющейся информации, число погибших может быть больше, среди пострадавших — туристы из разных регионов.

Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, — заключила Волк.

Ранее врач Александр Умнов предупредил, что при алкогольном отравлении тахикардия, потеря сознания и резкая бледность кожи могут указывать на угрозу жизни. Специалист отметил, что к критическим симптомам также относятся непроизвольная дефекация, нарушение сердечного ритма и коматозные состояния, при которых требуется срочная медицинская помощь.