Казахского летчика-космонавта Мусабаева проводили в последний путь

Церемония прощания с Героем России космонавтом Талгатом Мусабаевым прошла в Доме армии в Алма-Ате. В ней приняли участие спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев, космонавты Олег Кононенко и Анатолий Арцебарский, передает ТАСС.

У гроба установили венки, в том числе от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и госкорпорации «Роскосмос». От Казахстана на церемонии присутствовали министр обороны страны Даурен Косанов и государственный советник республики Ерлан Карин.

Крикалев подчеркнул, что прибыл на похороны не только как представитель Роскосмоса, но и как друг Мусабаева. Отмечается, что они тесно общались еще до работы в космическом отряде, во времена увлечения самолетным спортом.

Мусабаев скончался на 74-м году жизни. Он участвовал в трех космических миссиях — в 1994, 1998 и 2001 годах, в том числе командовал первой российской экспедицией посещения Международной космической станции. Общая продолжительность его полетов составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.

Летчик-космонавт Герой РФ Юрий Маленченко отметил, что Мусабаев искренне переживал за свое дело. По его словам, коллега никогда не был безразличным, а полагался на интуицию и оценивал обстановку. Маленченко выразил соболезнования родным, близким и друзьям летчика.