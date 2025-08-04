Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 13:12

«Тяжело поверить»: космонавт Маленченко о смерти Героя России Мусабаева

Космонавт Маленченко: Мусабаев искренне переживал за свое дело

Талгат Мусабаев Талгат Мусабаев Фото: РИА Новости

Ушедший из жизни Герой России и Народный Герой Казахстана космонавт Талгат Мусабаев искренне переживал за свое дело, заявил NEWS.ru летчик-космонавт Герой РФ Юрий Маленченко. По его словам, коллега никогда не был безразличным, полагался на интуицию и оценивал обстановку.

Тяжело поверить, что ушел из жизни Талгат Мусабаев. Он всегда был энергичным, сильная личность. Недавно с ним общался, 1 июля, поздравляли друг друга с очередной годовщиной нашего первого полета. Хорошее было время, очень непростое, много сложностей, как и в любом длительном полете, но мы были хорошо подготовленные, целеустремленные. Талгат был очень интуитивным человеком, всегда быстро оценивал обстановку, обстоятельства. Всегда небезразличный. Искренне переживал за дело, которым занимался, — сказал Маленченко.

По его словам, Мусабаеву пришлось приложить много сил, чтобы стать космонавтом. Маленченко выразил соболезнования родным, близким и друзьям летчика.

Ранее стало известно, что Мусабаев скончался на 74-м году жизни. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким космонавта.

смерти
космонавты
герои
космос
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.