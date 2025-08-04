«Тяжело поверить»: космонавт Маленченко о смерти Героя России Мусабаева

Ушедший из жизни Герой России и Народный Герой Казахстана космонавт Талгат Мусабаев искренне переживал за свое дело, заявил NEWS.ru летчик-космонавт Герой РФ Юрий Маленченко. По его словам, коллега никогда не был безразличным, полагался на интуицию и оценивал обстановку.

Тяжело поверить, что ушел из жизни Талгат Мусабаев. Он всегда был энергичным, сильная личность. Недавно с ним общался, 1 июля, поздравляли друг друга с очередной годовщиной нашего первого полета. Хорошее было время, очень непростое, много сложностей, как и в любом длительном полете, но мы были хорошо подготовленные, целеустремленные. Талгат был очень интуитивным человеком, всегда быстро оценивал обстановку, обстоятельства. Всегда небезразличный. Искренне переживал за дело, которым занимался, — сказал Маленченко.

По его словам, Мусабаеву пришлось приложить много сил, чтобы стать космонавтом. Маленченко выразил соболезнования родным, близким и друзьям летчика.

Ранее стало известно, что Мусабаев скончался на 74-м году жизни. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким космонавта.