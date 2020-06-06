Париж не позволил провести акцию в память о Джордже Флойде у посольства США

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Полиция Парижа не допустила проведения акции против расизма и с требованиями справедливого решения по делу о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Митингующие хотели собраться около посольства США во Франции.

Накануне мероприятия местные силовики оцепили целый район столицы республики, где располагаются, кроме представительства Белого дома, МВД и резиденция главы государства — Елисейский дворец, пишет РИА Новости.

Встретив жандармов, активисты отправились на Елисейские поля, где их снова оцепили стражи порядка. Полиция не позволяет обычным прохожим присоединиться к акции. По данным МВД, неизвестные призывают на манифестацию около Эйфелевой башни.

В столице Франции уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия. Например, 2 июня на улицах города митинговаоиали свыше 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.