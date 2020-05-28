Полиция показала снятое нательной камерой видео ареста погибшего американца

https://static.news.ru/photo/dac4c990-a0e2-11ea-99d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Minneapolis Police Department/Facebook

Полиция Миннеаполиса обнародовала видеозапись задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, снятую нательной камерой стража порядка. Мужчина скончался после того, как один из правоохранителей сдавил его шею коленом.

На кадрах видно, как полицейский уверяет пассажиров машины Флойда, что на место едет скорая. Как отмечает Independent, правоохранитель, камера которого записывала происходящее, не участвовал в аресте.

После смерти Джорджа Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а в крупнейшем городе Миннесоты начались беспорядки. Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек: владелец ломбарда застрелил предполагаемого мародёра.

I came back out. This is my neighborhood. You can see flames for a mile and feel the heat from a block away pic.twitter.com/0kmkBqcFZJ — Max Nesterak (@maxnesterak) May 28, 2020

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил губернатора Миннесоты Тимоти Уолза разместить в городе силы Национальной гвардии штата, писал NEWS.ru.