Полиция показала снятое нательной камерой видео ареста погибшего американца

На кадрах видно, как полицейский уверяет пассажиров машины Флойда, что на место едет скорая. Как отмечает Independent, правоохранитель, камера которого записывала происходящее, не участвовал в аресте.

После смерти Джорджа Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а в крупнейшем городе Миннесоты начались беспорядки. Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек: владелец ломбарда застрелил предполагаемого мародёра.