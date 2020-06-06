Полиции Денвера запретили разгонять протесты спецсредствами

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Федеральный окружной суд штата Колорадо (США) 6 июня 2020 года запретил полицейским Денвера использовать слезоточивый газ, резиновые пули, осветительные гранаты и другие средства «временного поражения» для разгона протестов. Документ действует до особых распоряжений.

Временная мера является реакцией на иск, поданный 4 июня. Участники митингов пожаловались на чрезмерное применение силы со стороны стражей порядка, говорится в документах, размещённых в базе данных Court Listener.

Граждане не должны бояться мирных протестов из-за ответных мер полиции, особенно, когда они протестуют против того же насилия со стороны силовиков, — заявили в суде.

Юристы изучили видеозаписи, на кадрах которых правоохранители стреляют по людям перцовыми пулями, применяют слезоточивые газ, а также атакую демонстрантов. Действия полиции привели к «переломам лицевых костей и к слепоте» у пострадавших.

Беспорядки в США спровоцировала смерть Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Эхо этого события докатилось и до Европы — как писал NEWS.ru, 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.