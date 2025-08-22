Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:27

Опубликовано фото арестованного за теракт на «Северных потоках» украинца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилось первое фото гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации диверсий на «Северных потоках», сообщает новостное издание Open.online. Задержание произошло на территории Италии по запросу немецких властей. На фото представлен лысый мужчина среднего возраста с короткими усами и бородой.

49-летний украинец, как утверждается, забронировал бунгало на свое настоящее имя в небольшом поселке близ курорта Римини. С 19 августа он находился там вместе с супругой и двумя детьми, проводя семейный отпуск.

Ранее итальянские правоохранительные органы начали изучать возможную связь задержанного по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» с нападением на нефтяной танкер в порту Савона. Генуэзская прокуратура запросила дополнительные сведения о подозреваемом украинском гражданине для установления всех обстоятельств инцидента. Основанием для расследования стало сходство методов проведения атак — в обоих случаях применялись магнитные мины.

До этого лидер одноименной немецкой партии Сара Вагенкнехт заявила о необходимости допроса президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге в связи с расследованием диверсии на «Северных потоках». Политик сослалась на факт задержания украинского гражданина, предположительно причастного к атакам.

Северные потоки
теракты
диверсии
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса
В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.