Опубликовано фото арестованного за теракт на «Северных потоках» украинца

Появилось первое фото гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации диверсий на «Северных потоках», сообщает новостное издание Open.online. Задержание произошло на территории Италии по запросу немецких властей. На фото представлен лысый мужчина среднего возраста с короткими усами и бородой.

49-летний украинец, как утверждается, забронировал бунгало на свое настоящее имя в небольшом поселке близ курорта Римини. С 19 августа он находился там вместе с супругой и двумя детьми, проводя семейный отпуск.

Ранее итальянские правоохранительные органы начали изучать возможную связь задержанного по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» с нападением на нефтяной танкер в порту Савона. Генуэзская прокуратура запросила дополнительные сведения о подозреваемом украинском гражданине для установления всех обстоятельств инцидента. Основанием для расследования стало сходство методов проведения атак — в обоих случаях применялись магнитные мины.

До этого лидер одноименной немецкой партии Сара Вагенкнехт заявила о необходимости допроса президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге в связи с расследованием диверсии на «Северных потоках». Политик сослалась на факт задержания украинского гражданина, предположительно причастного к атакам.