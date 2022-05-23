«Опасная кампания»: депутат о соглашении Киева и Варшавы Депутат ГД Шхагошев заявил об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы

Пограничные знаки на польско-украинской границе / Фото Shutterstock

Новое соглашение об упрощении пересечения границ между Польшей и Украиной доказывают планы Варшавы по принятию в свой состав украинских территорий, ситуация может дойти до столкновения НАТО с Россией, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передаёт РИА Новости. Польша «вступает в большую политику реализации планов НАТО с физическим участием в конфликте», считает парламентарий.

Мы предупреждаем, что это очень опасная кампания с использованием Зеленского и Польши, что может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, поскольку Польша является членом Альянса, — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши. Они получат те же права, что жители Украины, но без возможности голосовать на выборах.

Официальный представитель МИД России Мaрия Захарова заявила, что Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус полякам, что можно назвать «казусом суверенитета». По её мнению, Киев разбрасывается своей независимостью.