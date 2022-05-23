Захарова прокомментировала решение Киева дать особый статус полякам Захарова назвала «казусом суверенитета» решение Зеленского дать особые права полякам на Украине

Мария Захарова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус граждан Польши в стране, что можно назвать «казусом суверенитета», заявила представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. По её словам, речь идёт о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев.

Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути, разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса. Казус суверенитета, иначе не скажешь, — написала она.

Захарова отметила, что не сепаратисты, а сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство.

Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам? — задала она риторический вопрос.

Ранее представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила, что Зеленский внесет в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши. По её словам, внесение и рассмотрение документа состоится в ближайшем будущем.