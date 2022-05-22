Зеленский решил дать полякам особый статус на Украине Депутат Рады Совгиря заявила, что Зеленский предоставит полякам особый правовой статус на Украине

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши, написала в своём Telegram-канале представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря. По её словам, внесение и рассмотрение документа состоится в ближайшем будущем.

Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, — говорится в сообщении.

Политолог Юрий Кот накануне заявил, что если украинцы в Польше не согласятся исполнять роль «услужливых слуг», то их «вышвырнут» из Европы за ненадобностью.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала агентуру из числа поляков для влияния на Варшаву. Киев пытался изменить в польском обществе в нейтральную сторону отношение к Волынской резне 1943 года.