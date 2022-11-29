Норвегия усилит безопасность подводных коммуникаций после диверсий на СП

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Норвегия усилит безопасность подводных волоконно-оптических кабелей и коммуникаций после диверсий на «Северных потоках», сообщает Bloomberg. На эти цели власти страны направят $4,3 млн.

Средства будут также направлены на закупку оборудования, которое способно обнаруживать помехи для спутниковых служб на норвежском континентальном шельфе.

В сентябре этого года на обоих «Северных потоках» резко упало давление, произошли утечки газа, на Западе произошедшее назвали диверсией.

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование ЧП на газовых объектах, заявил, что взрывы на трубопроводах произошли в результате саботажа.

Американское издание Wired со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow сообщило, что на месте совершения диверсии на газопроводах были замечены два неизвестных судна с выключенными транспондерами незадолго до самого теракта. Всего в компании насчитали 25 судов, которые прошли вблизи акватории, где пролегали объекты энергетической инфраструктуры.