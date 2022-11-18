В Швеции назвали причину взрывов на «Северных потоках» Служба безопасности Швеции назвала диверсию причиной взрывов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в результате саботажа, сообщил шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование ЧП на газовых объектах. По его словам, в результате осмотра газопроводов были найдены посторонние предметы, в которых содержатся остатки взрывчатого вещества.

Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, были произведены обширные изъятия, район был тщательно задокументирован. Анализы, которые были проведены на данный момент, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов, — гласит заявление Юнгквиста.

Он отметил, что сотрудничество с госорганами Швеции и других стран налажено, а также призвал общественность не давить на следователей.

Важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое, — подчеркнул Юнгквист.

Прокурор также указал на сложность проводимого расследования. Юнгквист отметил, что предъявить обвинения в совершении преступления на «Северных потоках» можно будет после следственных мероприятий.

Ранее американское издание Wired со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow сообщило, что на месте совершения диверсии на газопроводах были замечены два неизвестных судна с выключенными транспондерами незадолго до самого теракта. Всего в компании насчитали 25 судов, которые прошли вблизи акватории, где пролегали объекты энергетической инфраструктуры.