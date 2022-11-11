На месте диверсии «Северных потоков» были замечены суда без транспондеров Wired: два судна с отключенными датчиками о локации заметили у «Северных потоков» перед ЧП

Фото: kustbevakningen

На месте совершения диверсии на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2» были замечены два неизвестных судна с выключенными транспондерами незадолго до самого теракта, пишет американское издание Wired со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow. Отмечается, что корабли длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от места взрыва. Всего в компании насчитали 25 судов, которые прошли вблизи акватории, где пролегали объекты энергетической инфраструктуры.

У 23 из них транспондеры были включены, что позволяет отследить их маршрут, пункт отправки и пункт назначения, однако в случае указанных ранее двух судов этого сделать невозможно, — сказано в публикации.

Издание указало на то, что специалисты не стали делать выводы, но отметили, что находка может быть интересна в рамках расследования произошедшего.

Компании Nord Stream AG ранее разрешили провести расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после диверсии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.