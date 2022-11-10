Дания разрешила компании Nord Stream обследовать место диверсии «СП»

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Компании Nord Stream AG разрешили провести расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после диверсии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, сообщил портал радио DR. Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.

Власти Дании разрешили компании Nord Stream обследовать место диверсии на Балтике, — передает портал.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Его предварительные результаты подтвердили, что причиной ЧП стала диверсия.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США являются основными выгодоприобретателями от подрыва «Северных потоков».