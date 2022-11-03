Патрушев обвинил США и Британию в подрыве «Северных потоков» Патрушев: сообщение Трасс говорит о причастности Британии к ЧП с «Северными потоками»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

США и Британия являются основными выгодоприобретателями диверсии на «Северных потоках», заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, передает РИА Новости. Он добавил, что смс-сообщение «все сделано», которое бывший премьер Британии Лиз Трасс после подрыва газопроводов прислала госсекретарю США Энтони Блинкену, наводит на мысли о причастности в теракте британских ВМС. По его словам, с первых минут после взрывов на «Северных потоках» была развернута кампания с целью обвинения в них России.

Нельзя не обратить внимание на смс-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что «все сделано», — сказал он.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что телефон Трасс был взломан «шпионами российского президента Владимира Путина». Как пишет издание, взлом обнаружили летом, когда Трасс еще занимала пост главы МИД. Подробности истории якобы скрыл бывший премьер Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс, которые распорядились не предавать огласке информацию о взломе.

В связи с этим правительство Великобритании призвало провести расследование взлома телефона Трасс. Соединенное Королевство обвиняет в этом Россию. Либеральные демократы и лейбористская партия назвали такие обвинения чрезвычайно серьезными и тревожными.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.