07 августа 2025 в 18:42

Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске

В Италии нейросеть за два дня нашла тело пропавшего год назад туриста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект за два дня обнаружил останки туриста, пропавшего почти год назад на горе Монте-Визо в Италии, сообщает издание Le Figaro. Мужчина год был в розыске, поисковые группы не могли его найти.

В общей сложности нейросеть исследовала 2,6 тысячи фотографий, на которых были запечатлены 183 гектара горной местности. ИИ дали задание найти аномалии на снимках. При обработке изображений нейросеть указала три цели для проверки. Среди этих трех целей программное обеспечение распознало красный шлем.

После этого дроны облетели каждое подозрительное место и в одном из них обнаружили останки туриста. Тело находилось на северной стороне горы на высоте около 3150 метров над уровнем моря.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен показал, как разгромил ChatGPT в шахматной партии. Он опубликовал скриншоты переписки с ботом. По снимкам видно, что Карлсен не потерял ни одной фигуры и полностью доминировал на доске. В конце игры он попросил чат-бота оценить свой уровень. Тот выдал рейтинг 1800–2000, хотя реальный рейтинг Карлсена — 2839.

нейросети
искусственный интеллект
Италия
пропавшие люди
туристы
