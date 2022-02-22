Названа необходимая для восстановления ЛНР сумма

На восстановление ЛНР потребуется 1,5 трлн рублей, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава республики Леонид Пасечник. По его словам, такую сумму называл в отчёте один экономист, в чей компетентности он точно не уверен, но речь шла об очень серьёзных цифрах.

Речь идет об очень серьёзных цифрах. Я в интернете читал отчёт одного из экономистов. Если мне не изменяет память, речь шла о полутора триллионах рублей. Это неточная цифра. Я не уверен в компетентности этого специалиста, но приблизительно речь шла об этом, — сказал он.

Пасечник отметил, что республика была на грани гуманитарной катастрофы и выстояла лишь благодаря действиям России. Теперь после признания Россией власти ЛНР надеются на восстановление инфраструктуры и экономики.

Глава ЛНР напомнил, что в настоящее время на территории республики реализовывается программа экономического развития, рассчитанная на 2022-2024 годы. В неё заложены очень большие ресурсы, которые позволят восстановить дороги, заменить трубопроводы, а также восстановить и открыть новые предприятия.

Политик также добавил, что лично он не боится никаких санкций, связанных с признанием ЛНР, поскольку не имеет ни на Украине, ни за границей никаких счетов.

Откровенно заявляю, что у меня нет никаких счетов, никакой недвижимости ни за границей, ни на территории Украины, ни на любой другой территории. Поэтому я этих санкций не боюсь, — сообщил Пасечник.

Политолог Александр Маркин ранее заявил, что Россия поможет экономике Луганской и Донецкой народных республик восстановиться, если пустит местных производителей на российский рынок. Он заметил, что до Майдана в 2014 году экономические отношения между регионами России и Донбассом были очень тесными. Для РФ, по его мнению, в этом случае также будет масса плюсов. Цены в ЛНР и ДНР приемлемые, люди все работящие и жаждущие зарабатывать, поэтому Россия будет расширять рынок и укреплять позиции на фоне возможных санкций.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве и решил незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик в связи с обострением ситуации на границе.