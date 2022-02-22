Политолог оценил влияние признания ЛНР и ДНР на экономику республик

Россия поможет экономике Луганской и Донецкой Народных Республик восстановиться, если «пустит» местных производителей на российский рынок, считает политолог Александр Маркин. Он напомнил, что до майдана 2014 года экономические отношения между регионами России и Донбассом были очень тесными, пишет «Экономика Сегодня».

До госпереворота на майдане в 2014 году экономические отношения между Ростовской областью, Краснодарским краем и юго-востоком Украины были очень тесными: мы поставляли друг другу различные промышленные комплексы, продукты питания, напитки, электронику и многое другое. Сейчас, когда экономика ЛДНР начала восстанавливаться, Россия окажет огромную помощь донецким и луганским предприятиям, если пустит их на наш рынок и даст участвовать в различных тендерах, а также осуществлять поставки. Для РФ тоже масса плюсов: цены у ЛДНР приемлемые, люди все работящие и жаждущие зарабатывать, поэтому будем расширять наш рынок и укреплять позиции на фоне возможных санкций, — заверил Маркин.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.

Ранее Верховная рада Украины одобрила заявление с призывом к России отозвать признание Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Депутаты также призвали ввести жёсткие санкции против РФ, в том числе заморозить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и отключить страну от системы межбанковских платежей SWIFT.