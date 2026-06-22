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22 июня 2026 в 09:16

Обладатель двух «Золотых Граммофонов» решил избавиться от квартиры в Москве

Mash: Сюткин продает квартиру в Москве за полмиллиарда рублей

Валерий Сюткин Валерий Сюткин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Telegram-канал Mash сообщил, что певец Валерий Сюткин выставляет на продажу трехкомнатную квартиру в центре Москвы. За жилье в историческом доме XIX века, оборудованном охраной и консьержем, он рассчитывает получить около €5 млн (0,5 млрд рублей).

В материале сказано, что Сюткин решил покинуть апартаменты площадью 232 квадратных метра на Сретенском бульваре, поскольку устал от ритма жизни в столице. Недвижимость находится в собственности более пяти лет, однако в последнее время простаивает. Музыкант много путешествует и все чаще рассматривает вариант переезда за город. Квартира уже год не находит покупателя.

Внутри жилья расположены три спальни, камин и балкон. Пространство оформлено в авторском стиле, здесь представлены антиквариат и винтажная мебель. Хозяин годами собирал коллекцию предметов во Франции. Главная ценность — стол, принадлежавший Наполеону. Его дальнейшая судьба определится отдельно: если будет предложена высокая цена, этот раритет также перейдет новому владельцу.

Среди наград Сюткина — два «Золотых Граммофона» за песни «Маршрутка» и «Москва-Нева». Также он был наставником в восьмом и девятом сезонах шоу «Голос», а в 2022 году — в проекте «Голос 60+».

Ранее риелтор Ригина Гордеева заявила, что небольшие размеры участка в 15 соток под домом актера Стивена Сигала на Рублевке, на который он ищет покупателя с конца прошлого года, мешают быстрой продаже. По ее словам, изначально объект предлагался за 700 млн рублей, весной цена опустилась до 650 млн рублей.

Культура
Валерий Сюткин
Москва
квартиры
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