Число сбитых над Москвой БПЛА выросло до 61 Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших на Москву украинских БПЛА

Два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил он.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ВСУ сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. В ночь на 21 июня, по информации Минобороны РФ, было сбито 239 украинских беспилотников над регионами России.