Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 09:05

Макрон пришел в ужас из-за миграционных планов «друзей» из Евросоюза

Politico: поддержка ЕС идеи создания центров для мигрантов потрясла Францию

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы по созданию центров приема мигрантов в третьих странах, которые поддержало большинство государств Евросоюза, потрясли Францию, передает Politico. По информации издания, французский президент Эммануэль Макрон резко раскритиковал эту инициативу.

Как пояснил источник, если бы инициатива исходила только от премьера Италии Джорджи Мелони или премьер-министра Дании Метте Фредериксен, она вряд ли вызвала бы широкий резонанс. Однако, когда к обращению присоединились 19 государств, это восприняли как громкий политический сигнал.

Макрон в свою очередь выразил сомнения в практической пользе подобных центров. Источники отметили, что новый спор объединил две острые темы — миграционную политику и проект долгосрочного бюджета ЕС. В письме 19 стран содержится призыв выделить средства на поддержку таких учреждений, однако, по данным СМИ, Макрон с высокой вероятностью не поддержит это предложение.

Ранее тысячи крайне правых активистов прошли шествием в Риме под лозунгом о «ремиграции». Местом сбора стала площадь у моста через Тибр. Колонна демонстрантов, держащих только национальные флаги Италии, двигалась от набережной вглубь жилых кварталов под лозунгом «Ремиграция и рекониста».

Европа
Франция
Эммануэль Макрон
ЕС
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ
Названа смертельная опасность оставления детей в закрытой на жаре машине
«Ножка так поднимается»: Волочкова озадачила медиков после замены сустава
В Брестской крепости провели историческую реконструкцию обороны цитадели
В Калининградской области хотят создать мемориал советским узникам
Названа дата запуска Амурского металлургического комбината
«Было в порядке»: раскрыта важная деталь об исчезнувшем вертолете Robinson
Иран загнал США в ловушку и выжал все до последней капли нефти
«Не целуйте покойника»: вирусолог объяснил, чем опасен вирус Эбола
Подросток со сбежавшим напарником расстреляли людей в старшей школе
Альтштейн высказался о новой российской вакцине от рака
Садовод дал советы, как защитить будущий урожай смородины от грибков
Пушилин объяснил, зачем ВСУ всеми силами цеплялись за Рай-Александровку
Гознак решил поэкспериментировать с паспортами будущего
ВС России установили контроль над частью славянско-краматорской агломерации
ФСБ поймала киевского наблюдателя за военными объектами в Москве
Появились жуткие подробности о расправе над найденной на чердаке девочкой
Аналитики раскрыли неочевидное следствие энергокризиса в мире
На Солнце произошли сразу две мощные вспышки
Развожаев описал обстановку в Севастополе после серии мощных землетрясений
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.