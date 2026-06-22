Макрон пришел в ужас из-за миграционных планов «друзей» из Евросоюза

Планы по созданию центров приема мигрантов в третьих странах, которые поддержало большинство государств Евросоюза, потрясли Францию, передает Politico. По информации издания, французский президент Эммануэль Макрон резко раскритиковал эту инициативу.

Как пояснил источник, если бы инициатива исходила только от премьера Италии Джорджи Мелони или премьер-министра Дании Метте Фредериксен, она вряд ли вызвала бы широкий резонанс. Однако, когда к обращению присоединились 19 государств, это восприняли как громкий политический сигнал.

Макрон в свою очередь выразил сомнения в практической пользе подобных центров. Источники отметили, что новый спор объединил две острые темы — миграционную политику и проект долгосрочного бюджета ЕС. В письме 19 стран содержится призыв выделить средства на поддержку таких учреждений, однако, по данным СМИ, Макрон с высокой вероятностью не поддержит это предложение.

Ранее тысячи крайне правых активистов прошли шествием в Риме под лозунгом о «ремиграции». Местом сбора стала площадь у моста через Тибр. Колонна демонстрантов, держащих только национальные флаги Италии, двигалась от набережной вглубь жилых кварталов под лозунгом «Ремиграция и рекониста».