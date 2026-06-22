Расчеты «Центра» уничтожили более 100 БПЛА ВСУ Группировка «Центр» уничтожила более 100 гексакоптеров в Днепропетровске

Расчеты противодействия беспилотным летательным аппаратам 90-й гвардейской танковой дивизии объединения «Центр» успешно нейтрализовали свыше 100 тяжелых гексакоптеров, принадлежащих ВСУ, на Днепропетровском участке фронта, сообщили в Минобороны России. Основное внимание в борьбе с этими дронами уделяется ночному времени, когда противник пытается незаметно приблизиться к российским укреплениям для сброса взрывчатых веществ.

Операторы дронов-перехватчиков используют камеры ночного видения для обнаружения гексакоптеров в темное время суток. Они наводят свои беспилотники на обнаруженные аппараты, чтобы поразить их специальными средствами. Это не позволяет вражеским БПЛА сбросить боевой заряд на позиции российских военнослужащих.

Ранее заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии Артем Якут рассказал, что бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию пенсионерки и двоих детей из населенного пункта Родинское. Их родителей расстреляли военнослужащие ВСУ.