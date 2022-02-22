Верховная рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР

Верховная рада Украины призвала Россию отозвать признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в постановлении украинского парламента. Депутаты также призвали ввести жёсткие санкции против РФ, в том числе заморозить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и отключить страну от системы межбанковских платежей SWIFT.

Верховная рада Украины заявляет об отсутствии юридических последствий принятого Российской Федерацией решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры для отмены своих противоправных решений, — говорится в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский приравнял шаг по признанию Москвой ДНР и ЛНР к выходу России из Минских соглашений. Он обратился к нации и заявил, что страна инициирует проведение саммита «нормандской четвёрки». По его словам, Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации и «никому ничего не отдаст».

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.