Украина инициировала экстренный саммит «нормандской четвёрки»

Украина в связи с признанием России ЛНР и ДНР инициировала саммит «нормандской четверки». Об этом в своём видеообращении к нации заявил президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, Украина
Обращение к соотечественникам было опубликовано в два часа ночи по местному времени. При этом Зеленский призвал население «не волноваться».
Причин для вашей бессонной ночи нет, — обратился президент к украинцам глубокой ночью.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы Украины сохранятся в прежнем виде. Какие бы действия не предпринимала Москва, рубежи признаны международным сообществом.