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Украина инициировала экстренный саммит «нормандской четвёрки»

04:24, 22 февраля 2022
Украина инициировала экстренный саммит «нормандской четвёрки» Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украина в связи с признанием России ЛНР и ДНР инициировала саммит «нормандской четверки». Об этом в своём видеообращении к нации заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Украина верна дипломатическому пути урегулированию ситуации в стране и «никому ничего не отдаст». Также украинский лидер анонсировал созыв специального заседания ОБСЕ по поводу признания независимости донбасских республик. Этот шаг России глава Украины приравнял к выходу России из Минских соглашений.

Обращение к соотечественникам было опубликовано в два часа ночи по местному времени. При этом Зеленский призвал население «не волноваться».

Причин для вашей бессонной ночи нет, — обратился президент к украинцам глубокой ночью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы Украины сохранятся в прежнем виде. Какие бы действия не предпринимала Москва, рубежи признаны международным сообществом.

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