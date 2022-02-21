Зеленский заявил, что границы Украины «останутся прежними»

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что признание Москвой независимости ЛНР и ДНР представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединённых Штатов. Также такой шаг Москвы в указе о новых санкциях в отношении России назван угрозой для всего мира, сообщает РИА Новости.

<...> признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) — регионов Украины, противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и...