Зеленский заявил, что границы Украины «останутся прежними»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:47, 22 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы Украины сохранятся в прежнем виде. Какие бы действия не предпринимала Москва, рубежи признаны международным сообществом, отметил он обращении к соотечественникам, размещённом в Telegram.
У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в её международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ, — подчеркнул украинский лидер.
Украина передала в Совбез ООН требование созвать срочное заседание, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Призыв Киева поддержала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Ранее стало известно, что признание Москвой независимости ЛНР и ДНР представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединённых Штатов, заявил хозяин Белого дома Джо Байден. Также такой шаг Москвы он назван угрозой для всего мира, об этом говорится в указе о новых санкциях против России.